Europarlementariër Manders pleit voor opleidingsvergoeding in vrouwenvoetbal: ‘Reinste discriminatie’

Zonder die ene aanteke­ning van hun zoon was Jos Brech misschien wel nooit gepakt

27 september Eén aantekening van een oplettende marechaussee zorgde dat Jos Brech uiteindelijk verdachte werd in de zaak-Nicky Verstappen. Aan de vooravond van het proces dat er zonder Jeroen Severs niet was geweest, vertellen zijn ouders over hun inmiddels overleden zoon.