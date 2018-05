'Even afkloppen, maar in de Efteling hebben we nog geen buxusmot gezien'

KAATSHEUVEL - Het groen in de Efteling is net zo goed een attractie als Droomvlucht en Vogelrok. Sterker nog, de bomen en planten zijn al jaren dé attractie van het park die het hoogste scoort. Een paar prijswinnaars mochten zaterdagochtend mee met een natuurwandeling door het park.

Leuk al die miljoenen kostende attracties in de Efteling, maar houdt een enqûete onder bezoekers en de bomen en bloemen winnen het altijd weer van de Python of de Vogelrok. Aan wie je het ook vraagt, weet groenbeheerder Mario Dieltjes, bezoekers van de Efteling geven de natuur in het park een 9.

Zijn collega's balen er wel eens van, beaamt hij. Logisch ook. Ben je bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een superattractie, gaan die groenjongens er weer met het hoogste cijfer vandoor. Dieltjes weet wel waardoor dat komt. ,,Met het groen onderscheiden we ons van andere parken. Soms wordt een heel bos gekapt om een attractiepark aan te leggen. Wij laten het groen zoveel mogelijk staan en bouwen onze attracties eromheen. Dat geeft een heel andere sfeer."

Deze zaterdagochtend is Dieltjes vroeg uit de veren. Een groep Eftelingliefhebbers die een prijsvraag heeft gewonnen, krijgt voor openingstijd een rondleiding door het park.

Quote We zetten veel planten op één vierkante meter. Dan groeit het snel dicht en krijgt onkruid geen kans. Mario Dieltjes De wandeling gaat via het sprookjesbos naar Droomvlucht. En hoe ze het doen, doen ze het: nergens is een sprietje onkruid te zien. ,,We zetten veel planten op één vierkante meter", legt Dieltjes uit. ,,Dan groeit het snel dicht en krijgt onkruid geen kans. En langs de paden gooien we een flinke laag houtsnippers. Daar komt het onkruid ook niet snel doorheen."

Toch, werk is er zat. Twee tot drie keer per jaar wisselt de Efteling het groen in de borders en bakken. Nog voordat de bloemen zijn uitgebloeid, worden de planten omgeruild. 70 hectare groot is het park. Dat zijn vast een hoop tuinmannen, denkt de groep. ,,Elf," zegt Dieltjes. ,,Wat 111?" ,,Nee, elf."

De Efteling werkt met specialisten en aannemers. ,,Zelf hebben we mensen in dienst die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld vijvers en bomen. We hebben iemand die verantwoordelijk is voor de kas en het wisselen en verzorgen van de hangings baskets. Maar de WML, de sociale werkvoorziening in deze regio, onderhoudt bijvoorbeeld het parkeerterrein en maait hier het gras."

Buxusmot

Last van de buxusmot hebben ze niet. ,,Even afkloppen, maar we hebben er nog geen een gezien." Hoe dat kan? ,,Het heeft ook te maken met het schoonmaken van gereedschap. Na het snoeien moet je gereedschap desinfecteren, dat doen veel mensen niet. Maar als de buurman jouw schaar leent en in zijn heg zit een ziekte, dan krijg jij hem daarna ook."

Volledig scherm In heel Kaatsheuvel worden buxushagen kaalgevreten door de buxusmot. Maar in de Efteling hebben ze het beestje nog niet gezien. © Sylvia van de Ven

In het park hangen zeker 100 nestkasten, vertelt Dieltjes een stuk verder. Voor mezen, bosuilen en eekhoorns. ,,Een paar jaar geleden merkten we dat de pimpelmezen het lastig hadden. Ze werden door koolmezen uit hun nesten gejaagd. Nu hebben we kasten geplaatst met een kleinere opening. Daar kunnen de koolmezen niet door." De nestkasten voor eekhoorns blijken overbodig. Eigenwijze beesten zijn het. ,,Ze gaan er niet in."

Quote We hebben ook nestkasten voor eekhoorns, maar die gaan er niet in. Mario Dieltjes

Zo vroeg in de ochtend hebben de dieren het rijk alleen in het sprookjesbos. Een moedereend met kuikens en een pauw paraderen vrolijk rond. Mooi die dieren in het park, maar soms ook lastig. Vooral de vogels en eekhoorns maken er een zooitje van. ,,De afvalbakken in het sprookjesbos zijn open manden. Daar pikken ze van alles uit."

Eekhoorns laten zich deze ochtend niet zien, maar er zijn er genoeg, verzekert de groenbeheerder. ,,Normaal zie je nooit veel eekhoorns bij elkaar omdat ze allemaal hun eigen territorium hebben. Hier leven veel eekhoorns samen. Omdat er genoeg eten voor ze is dat door bezoekers wordt achtergelaten."