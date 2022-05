Expositie ‘Meiregen’ in Eindhoven toont alle kanten van de aquarel

Er hangt soms een wat vervelende, af en toe zelfs denigrerende sfeer rond de aquarel. Alsof een met waterverf geschilderd werk niet in de schaduw kan staan van een olieverf, wat door velen toch als de ultieme schildertechniek wordt beschouwd.Dat is natuurlijk volstrekte onzin. Sterker: waar je met olieverf niet goed geschilderde elementen relatief eenvoudig kan aanpassen, is dat bij een aquarel onmogelijk: het moet gewoon in één keer goed op het blad papier worden aangebracht; corrigeren zit er absoluut niet in. Doe je dat toch, dan wordt het geheid gebroddel.

Eindhovense collega's

De achttien kunstenaars die nu in De Kruisruimte hun werk laten zien, hebben daar geen last van. Het merendeel van de exposanten is lid van de Hollandse Aquarellistenkring, die al bestaat sinds 1945. Zij hebben voor de gelegenheid twee collega’s uit Eindhoven uitgenodigd: Rik van Iersel en Mia Koeneman en daarnaast ook de in Eindhoven geboren - nu in Amsterdam werkzame - Kars Persoon. Samen met de leden van de kring tonen ze een ongelooflijk breed spectrum van de aquareltechniek.

Volledig scherm Aquarel van de Eindhovense kunstenaar Rik van Iersel.

Een aantal van de exposanten hanteert de aloude, beproefde manier, ooit geïntroduceerd door Chinese en Japanse kunstenaars. Die bestaat eruit dat zeer fijn gemalen pigmenten worden gemengd met Arabische gom. En vervolgens wordt die verf vermengd met water op het (aquarel-)papier aangebracht. En ontstaan die fraaie, transparante lagen verf.

Jan van Kempen (1948) is zo’n geboren aquarellist. Hij schildert ook met olieverf en mag eveneens graag tekenen, maar zijn handschrift is zo’n beetje gemaakt voor de waterverf. Waar hij met dekkende verf een behoorlijk vlekkerige beeldtaal laat zien, is dat met aquarelleren helemaal niet aan de orde: dan is één vloeiende penseelstreek voldoende om een scheiding in het landschap weer te geven en volstaat een tipje groen om een boom te suggereren. Het lijkt hem allemaal reuze makkelijk af te gaan en dat levert fijne, gevoelige bladen op.

Dat doet ook de Haagsche Ineke van Haalen die bloeiende bomen exposeert waarvan je de bloesem bijna kunt ruiken.

Alle kleuren blauw

Koeneman toont eveneens landschappen, drie naast elkaar en wat ze gemeen hebben is de kleur: blauw. En dat gaat van het lichtste, bijna transparante blauw tot blauw dat bijna zwart oogt. De nat-in-nat geschilderde bladen zouden in Lapland geschilderd kunnen zijn; waar het noorderlicht even indringende kleuren tevoorschijn tovert als de Eindhovense op het papier.

Volledig scherm Aquarel van Kars Persoon.

Van een heel andere orde zijn de schilderijen van Persoon. Hij presenteert bijna surrealistische taferelen waarin delen van mensen worden afgewisseld met decoratieve elementen. Dan zie je ergens een been opduiken, of een oor of oog, naast grillige lijnen en vormen. De kunstenaar wisselt eveneens bijna doorzichtige delen af met dekkend gepenseelde elementen en dat maakt het tot heel levendige, spannende bladen.

Knettert

Van Iersel heeft een geheel eigen, zeer herkenbare beeldtaal - al in de begintijd van zijn kunstenaarsschap ontwikkeld - waarin koppen van mensen en allerhande attributen de hoofdrol vervullen. Het knettert altijd, buitelt over en door elkaar, stelt vragen en doet een zwaar beroep op je associatievermogen. Ook nu weer. Want waarom zijn bijvoorbeeld de schilderijtjes op kasboek-bladen uit 1937 geplakt? Vragen, vragen…

‘Meiregen’, aquarellen van diverse kunstenaars. De Kunstruimte, Generaal Bothastraat 7E, Eindhoven. Open: vrij t/m zon van 12-17 uur. Tot 16 mei.