‘Familie’, de nieuwste van Wim Daniëls: hap, slik, weg

RecensieVan Eindhovenaar en veelschrijver Wim Daniëls is zojuist ‘Familie - een portret’ gepubliceerd. In 26 hoofdstukken worden zeer verschillende kanten van families belicht; van maffe tantes tot zwagerinnen.

Wim Daniëls schrijft boeken zoals een bakker broden maakt: rap en veel. Het boek Op vakantie! was nog maar amper uit, of de volgende, Familie - een portret ligt alweer in het schap. Echt blij word ik er niet van. Om de beeldspraak met de bakker maar even door te zetten: Familie is als een wit casinobrood: hap, slik, weg. Een beetje meer volkoren zou de zaak beslist goed doen.

Houdt van taal

Neemt niet weg dat Daniëls (67) uitstekend uit de voeten kan met taal. Dat heeft hij bewezen in de meer dan honderd (!) boeken die hij inmiddels heeft gepubliceerd, in de taalkundige bijdragen die hij heeft geleverd aan verschillende televisie- en radioprogramma’s en in zijn cabaretprogramma’s. En ook tijdens zijn vijf jaar stadsdichterschap van Helmond - tot 2015 - heeft hij laten zien van taal te houden én ook prima in staat is daarover zeer enthousiasmerend te kunnen vertellen.

Quote Vervolgens kneedt hij die info tot hapklare, zeer leesbare hoofdstuk­ken

Voor boeken als Familie, De Mulo, Op vakantie! en Het dorp hanteert Daniëls een en dezelfde werkwijze. Hij verzamelt informatie over het betreffende onderwerp uit wetenschappelijke studies, romans, tijdschrift- en krantenartikelen, maar hij benut ook net zo makkelijk Twitter om gegevens boven tafel te krijgen. Vervolgens kneedt hij die info tot hapklare, zeer leesbare hoofdstukken. Daarbij worden feitelijkheden zonder problemen afgewisseld met opvattingen van de auteur en worden - in Familie verhalen over allerhande gezinnen afgewisseld met wetenswaardigheden over de familie Daniëls zelf.

Ideale schoonzoon

Zo breit de auteur allerlei feiten, grapjes, citaten, anekdotes en veronderstellingen aaneen tot weer een hoofdstuk. In het geval van Familie komen successievelijk alle leden van de familie aan bod, en alle varianten daarop. Dus gaat het - in hink-stap-spring-stijl van moeders via ma naar mams, verder met moedermelk en even later over vaderland. Maar ook over ideale schoonzonen, al even ideale kleinkinderen en waarom het woord zwagerin in de loop van de tijd is ingeruild voor schoonzus.

Daniëls verhaalt ook over zijn overleden schoonvader, die op een bepaald moment werd opgegraven om samen met zijn later overleden vrouw te worden gecremeerd. Daniëls was bij die opgraving aanwezig en heeft toen het skelet de hand gedrukt, een arm, om precies te zien. Hij had keurig toestemming aan de kinderen gevraagd, dat wel. Maar ietwat morbide blijft het.

Wim Daniëls, ‘Familie - een portret’. Uitgeverij Alfabet, Amsterdam. ISBN: 9789021340487.