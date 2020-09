Festivalterras Koelhuis moet sluiten en krijgt ‘coronaboete’

Video Automobi­lis­te (72) uit Deurne overleden na botsing tegen boom op N270

8:48 HELMOND - De bestuurster van een personenauto is zondagmiddag overleden nadat deze tegen een boom botste op de N270 tussen Helmond en Deurne. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. Het slachtoffer is een 72-jarige inwoonster van Deurne.