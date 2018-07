File bij Eindhoven na ongeluk op A67 opgelost, rechterrijstrook weer open

Meer storingen op station Eindhoven dan vorig jaar

7:42 Op station Eindhoven kregen reizigers in de eerste helft van dit jaar te maken met 89 storingen. Dat zijn er meer dan in de eerste zes maanden van 2017. Toen lag het aantal storingen op 78. In heel Nederland kregen reizigers te maken met ruim 2,3 duizend storingen. Dat zijn er 250 meer dan in dezelfde periode vorig jaar, en ze duurden in totaal ook nog eens langer. Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van alle bekende treinstoringen.