Foodstock en Drakenbootfestival: een gouden combinatie

HELMOND - Het Drakenbootfestival in Helmond heeft een extra dimensie gekregen, nu ook Foodstock is neergestreken langs het kanaal. ,,Volgens mij zijn het wel bourgondiërs hier."

,,Proeven is geloven", zegt Robbie van den Oetelaar (33). En hij voegt er nog maar eens aan toe: ,,Geloof me nou maar." Nadat we een stuk bavette van zijn barbecue in de hand krijgen gedrukt, geloven we. ,,Of nie?", zegt Robbie triomfantelijk. De Eindhovenaar staat te glunderen in zijn foodtruck. Echt druk is het in de middaguren niet op het Foodstock-terrein, maar Robbie regelt zijn eigen clientèle wel. ,,Iedereen mag proeven. En de meesten willen dan allemaal een broodje. Straks is het hier lopende band-werk."

Tijdens het Drakenbootfestival staan er meer dan twintig foodtrucks in het Havenpark. De organisatie is maar wat blij met de komst van het rondtrekkende eetcircus. De vrijwilligers van het festival hebben geen omkijken naar de professionals van Foodstock. Bovendien lijken die eettentjes, tijdens de vierde editie van het Drakenbootfestival, een schot in de roos. Wie even genoeg heeft van de talloze races op het kanaal, kan een stukje verderop wat gaan eten. Het gaat van saté tot eendenburgers, en van friet tot zoetigheid. En ook voor de kids is er genoeg te doen. Er zijn allerhande spelletjes, springkussens en trampolines.

Volledig scherm Balonnenvouwer Rick Klasen uit Terneuzen: 'Ik heb betere dagen gehad' © Bart Hoffman

Mede daarom heeft balonnenvouwer Rick Klasen (37) uit Terneuzen tijd voor een Marlboro. Er staan even geen kinderen in de rij voor een opblaasbare teckel. ,,Ik heb betere dagen gehad", vertelt de ondernemer. ,,Ik vind de sfeer hier wel leuk hoor, maar ik had het misschien wel iets drukker verwacht. Maar je bent ook afhankelijk van het weer. Vrijdagavond viel het wat dat betreft gewoon tegen. Dan blijven de mensen weg", weet Klasen. Hij legt uit dat hij is 'uitgeloot' om in Helmond te staan. ,,Foodstock trekt door het hele land. Ondernemers kunnen zich inschrijven voor verschillende evenementen. Er zijn altijd meer aanmeldingen dan plekken."

Bourgondiërs

Terwijl de speaker aan een pechvogel vraagt hoe de watertemperatuur is, loopt het festivalterrein steeds ietsjes voller. Er wordt gesjouwd met bladen bier en af en toe breekt de zon door. Sophie Weesie (26) uit Maarn ziet het met plezier aan, vanuit haar caravannetje. ,,Hopelijk wordt het in de avond nog wat drukker." Weesie maakt en verkoopt maakt quesadillas, een soort pannenkoek-tosties. Ze is niet ontevreden over de omzet. ,,Volgens mij vinden de Helmonders ze wel lekker. Sowieso zijn het volgens mij wel bourgondiërs. Ze houden van een hapje en een drankje. Oh, schrijf je dit allemaal op? Kun je wel noteren dat deze foodtruck van de Grillende Keukenmeiden is? En dus niet van de gillende. Dat gaat nog weleens fout."

Volledig scherm Sophie Weesie van de Grillende Keukenmeiden © Bart Hoffman