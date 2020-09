Frank Andriesse (68) wil gerechtigheid voor zijn grootouders: ‘Het lijkt één grote doofpot’

Het is vooral de kille ontvangst in Nederland van Joden die na de Tweede Wereldoorlog terugkeerden uit Duitse werk-of concentratiekampen. Frank Andriesse (68) uit Best kan er 'plaatsvervangend boos’ om worden. Het huis van zijn grootouders, aan de Staringstraat, is één van de zeker 38 woningen van Joodse eigenaars die in Eindhoven tussen 1940 en 1945 werden onteigend en doorverkocht. De gemeente Eindhoven onderzoekt nu welke rol zij zelf hierin heeft gespeeld. Het onderzoek is naar verwachting in december afgerond.