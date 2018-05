Fransen gaan los op 'dwaze landgenoten' in Beekse Bergen

'Is het soms een Franse gewoonte voor toeristen om in het buitenland de sukkel uit te hangen', zo vraagt Sophie Vander uit Amiens zich af.

'En weer een Franse familie die dramatisch gestoord is', aldus een mede-Twitteraar. 'Hoe kun je zo dwaas zijn om zo dicht bij een jachtluipaard te willen staan. En dat nog met een kind in de hand!'

Bruno Adèle uit Montpellier verbaast zich over de Franse moeder in het filmpje. 'Ze maakt zo'n gebaar naar die dieren van: kom op jongens, ga eens even aan de kant!' Parijzenaar Hugo M. ergert zich ook aan het gebaar van de vrouw. 'Ze doet net alsof ze hier in Parijs het zebrapad over wil steken. Iedereen heeft maar aan de kant te gaan'.