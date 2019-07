Gaat het all-time hitterecord er woensdag misschien al aan?

Eindhoven heetste plek van het land met 34,6 graden

23 juli Al heel wat dertigers zijn dinsdagmiddag in Brabant te zien. In Eindhoven is het rond 17.00 uur zelfs de heetste plek van het land met 34,6 graden. In Gilze-Rijen is 33,8 graden gemeten. In Volkel stijgt de temperatuur tot 32,7 en in Woensdrecht is het 32,7 graden.