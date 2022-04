Gam Bodenhausen en Simon Benson samen in het TAC: verliefd op het potlood

Twee rasechte tekenaars uit Eindhoven vonden elkaar en besloten na atelierbezoeken over en weer om samen een tentoonstelling te maken. Die is nu te zien in het Temporary Art Centre (TAC).

‘Het is wel een doolhof zeg!’ verzucht een bezoeker, nadat die een tijdje heeft rondgezworven op de expo in het TAC. Dat vind ik dus niet. De kabinetten of zaaltjes met daarin steeds een beperkt aantal tekeningen, maken dat je je steeds opnieuw openstelt voor de tekeningen en bovendien verhoogt die inrichting alleen maar je concentratie. En na het laatste zaaltje wordt maar weer eens bevestigd: Gam Bodenhausen en Simon Benson zijn hartstikke verliefd op hun potlood en weten dat prachtig te vertolken in hun tekeningen.

Samen iets doen

Ja, ze hadden wel eens wat werk gezien van elkaar, maar écht kennen, nee. Maar na een eerste ontmoeting volgden er meer, en na atelierbezoeken werd duidelijk; ze moesten samen iets gaan doen. Dat werd uiteindelijk de tentoonstelling ‘After the Flood’, waarvoor ze beiden niet alleen (nieuwe) tekeningen aanleverden, een groot werk ter plekke maakten maar ook de inrichting voor hun rekening namen. Zo is die intieme, labyrint-achtige opstelling ontstaan, heel eigenwijs een kwartslag gedraaid, waardoor de expozaal van het TAC ook ineens heel anders wordt beleefd. Teksten van beide kunstenaars, geprojecteerd op de buitenwanden van het labyrinth, versterken dat alleen maar.

Quote Mooi, dat je met zulke fragiele lijntjes zo’n indrukwek­kend beeld kunt oproepen

En zo zuig je - in alle rust - de subtiele tekeningen van Benson (1956) op. Hij wisselt landschappen af met niet te benoemen omgevingen waarin wonderlijke wezens huizen. Hij heeft zich voor dit project laten verleiden tot een heel grote wit-op-zwarttekening die een adembenemend rotsmassief laat zien. Mooi, dat je met zulke fragiele lijntjes zo’n indrukwekkend beeld kunt oproepen.

Buitengewoon subtiel

Bodenhausen (1973) geeft met grafiet ook het liefst uitdrukking aan landschappen, maar mag die dan graag een slag draaien, waardoor er tekenbladen ontstaan die de beschouwer enigszins op het verkeerde been zetten. Zo tekende zij in een smalle ruimte drie wanden vol met dat zo kenmerkende arceer-handschrift van haar. Om op sommige plekken a-viertjes op die wanden te plakken, met nét even een ander tekeningen daarop. Buitengewoon subtiel.

Een van de geprojecteerde teksten omvat onder meer: ‘De muur is een pad. Dat pad is een lijn. Die lijn is een gedachte. Met een verlangen om die te volgen’. Dat is het precies, steeds maar weer, kabinet na kabinet. Je zou er warempel verslaafd aan kunnen raken.

After the Flood, Gam Bodenhausen & Simon Benson, TAC, Vonderweg 1, Eindhoven. Vrij t/m zon: 14-19 uur. Tot 8 mei.

Volledig scherm Een deel van de expo in het TAC. © Kees Martens / DCI Media