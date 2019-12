Gedwongen prostitutie begint bij de klant: ‘Hoerenlopers kijken te gemakkelijk weg’

Hoerenlopers moeten harder worden aangepakt voor hun aandeel in gedwongen prostitutie. Als zij via sekssites afspraakjes maken met prostituees zonder vergunning zijn ze deels verantwoordelijk voor deze vorm van mensenhandel. Dat zegt Ingrid Masselink. De officier van justitie, gespecialiseerd in mensenhandelzaken in Oost-Brabant, is helemaal klaar met de onverschilligheid van hoerenlopers.

Verplichte vergunning voor sekswerkers

Zij neemt daarmee een voorschot op de Wet Regulering Sekswerk waar op dit moment de laatste hand aan wordt gelegd. Het voorstel is dat alle sekswerkers verplicht zijn een vergunning aan te vragen en 21 jaar oud moeten zijn. Maar zeker zo belangrijk in de strijd tegen mensenhandel is het signaal richting klanten: hoerenlopers die gebruikmaken van prostituees zonder vergunning zijn straks strafbaar.

Mensenhandel is wereldwijd nog altijd een van de snelst groeiende vormen van criminaliteit. De bekendste vorm is gedwongen prostitutie: “Criminelen verdienen er grof geld mee. Sommige vrouwen leveren wel 1000 euro per dag op voor die mannen. En dat is echt niet overdreven”, zegt Masselink, die de voorbeelden wekelijks voorbij ziet komen. De zaken frustreren haar: “Want laten we eerlijk zijn. Als zo’n zaak bij mij terechtkomt, is het leed al grotendeels geschied.”

Genoeg legale bordelen of escortservices

In het voorkomen van de mensenhandel kijkt ze in eerste instantie naar de hoerenlopers. Zonder klanten geen geld, zonder geld geen gedwongen prostitutie. Masselink verbaast zich erover hoe makkelijk mannen via sites als kinky.nl of seksjobs.nl een seksafspraakje maken: „Ik begrijp daar werkelijk niks van. Je hebt allemaal bordelen of escortservices die wel een vergunning hebben. Waarom het illegale circuit in?”

Quote Je hebt allemaal bordelen of escortser­vi­ces die wel een vergunning hebben. Waarom het illegale circuit in? Ingrid Masselink

Volgens Masselink neem je daarmee als klant het risico dat je betaalde seks hebt met een vrouw of man die daartoe gedwongen wordt. Of dat de prostituee minderjarig is. Dat laatste is nu al altijd strafbaar. „En dan antwoorden: ‘Ja maar, ze zei dat ze 18 was’, pleit je echt niet vrij. Klanten kijken veel te gemakkelijk weg. Het wordt tijd dat zij hun verantwoordelijkheid pakken in de strijd tegen mensenhandel.”