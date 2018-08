Geldrops Pride trekt vol plein tijdens eerste editie

Dappere postbode rent achter zijn fietsen­dief aan in Eindhoven, maar die dreigt: 'Straks heb je een nóg groter probleem'

18:32 EINDHOVEN - Sonny van den Bosch (25) is zaterdagmiddag op klaarlichte dag tijdens het postbezorgen in de Brussellaan in Eindhoven agressief van zijn gloednieuwe fiets beroofd. Een man greep zijn schouder en gooide hem van zijn fiets op de grond. Toen hij achter de dief aanrende, schreeuwde die: ,,Ik zou maar stoppen met achtervolgen, anders heb je straks een nóg groter probleem."