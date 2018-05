Gemeente Amsterdam wil viszaak van Fons de Visscher sluiten

Bestuurs­cri­sis bij Nutsscho­len in Geldrop slaat financieel gat

17:53 GELDROP - De Geldropse stichting Nutsscholen leed in 2017 een fors verlies. Dat staat in een brief aan ouders van kinderen van de drie scholen en de kinderopvangorganisatie. Oorzaak is de bestuurscrisis die meer dan een jaar duurde.