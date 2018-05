Gemertse tornadojagers in VS zit het nog niet mee

Tilburgs Film Festival: Award Beste film voor Bart Schrijver uit Hilvaren­beek

26 mei TILBURG - Bij het Tilburgs Film Festival is 'Memories of You' van Bart Schrijver (25) uit Hilvarenbeek door de jury gekozen tot Beste film. Op het festival met korte films van professionele Tilburgse/Brabantse filmmakers zijn zeventien films vertoond. Elf deden mee voor de prijzen. Het festival was zaterdag voor de eerste maal. De films waren te zien in de grote zaal van bioscoop Cinecitta.