Gers Pardoel ziet het niet meer zitten en Bauer is blij

Leven in hitte volgens Jos Kessels

28 juli Of ik me de hete zomer van 1976 herinnerde, vroeg een collega. Ja, ik herinner me die zomer, maar niet vanwege de hitte van het weer, maar van het vuur van mijn eerste vriendin, die ik op de bibliotheekacademie had leren kennen en die ik tot op de damestoilet van de school achtervolgde met een tros knalgele bananen, als niet te stoppen bewijs van mijn onvoorwaardelijke toewijding.