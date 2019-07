Giel de Winter ontspant met vodka in een villa en Manon Meijers op roadtrip met Guus

7,5 miljoen euro uit Regiodeal Brainport naar vernieuwde Tongelreep in Eindhoven

14:52 EINDHOVEN - Het vernieuwde zwembad de Tongelreep in Eindhoven wordt ook uitgebreid met een achtbaans zwembad waarin tevens (internationale) waterpolowedstrijden kunnen worden gespeeld. De bouw van dat extra bad, naast de drie al geplande nieuwe baden, is mogelijk doordat er vanuit de Regiodeal tussen Brainport en het kabinet-Rutte III 7,5 miljoen euro in de nieuwbouwplannen wordt gestoken.