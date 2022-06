Gracia Lebbink schrijft pittige debuutroman over vechtscheidingen

Lezen deed ze altijd al, niet gek met een vader die Nederlands gaf op het Sint Joris in Eindhoven. Lebbink woonde haar eerste jaren aan de Wingerd in Geldrop en toen ze naar Veldhoven verhuisde deed ze haar vwo op het voormalige Anton van Duinkerkencollege.

Gewoonste zaak

Lebbink: ,,Lezen was de gewoonste zaak bij ons; ik deed niet anders. Ook toen ik - na de Rietveld Academie in Amsterdam - catalogussen voor musea ontwierp, las ik ook eerst alle teksten. Ongebruikelijk voor een ontwerper, maar het hielp zeker om een goed ontwerp te maken.”

Een burn-out maakte een einde aan haar zeer succesvolle carrière als grafisch ontwerper. ,,Zeker geen gemakkelijke periode, maar ik bleek gezegend met een tweede creatief talent. Aanvankelijk probeerde ik het onderwerp vechtscheiding te verbeelden met tekenen en schilderen, zoals ik dat gewend was, maar dat werkte niet. Het heeft me een paar jaar gekost om om te schakelen naar schrijven, want schrijven is natuurlijk ook een vak.”

Quote De vader geeft pas toe als zijn dochter flauwvalt van de buikpijn Gracia Lebbink, Schrijfster

,,Ik moest Niemand vraagt hoe het met mij gaat schrijven, omdat ik mij verbaasde over de felle scheidingen om mij heen; ongelofelijk hoe liefde zo kan omslaan in haat.” Lebbink noemt vechtscheidingen zonder schroom oorlog. Ze houdt interviews met vooral volwassenen hierover en zoekt naar een vorm om deze exploderende relaties te verwoorden. ,,Uiteindelijk heb ik dit vanuit het perspectief van mijn hoofdpersoon Sanne gedaan, die bij de scheiding 12 jaar is en die ik volg tot haar 18e. Een scene die mijn proeflezers tekenend vonden, is als Sanne bij haar vader is, ongesteld wordt en naar haar moeder wil. De vader wil dat niet, omdat het ‘zijn’ week is. Hij geeft pas toe als zijn dochter flauwvalt van de buikpijn.”

Eindeloos controleren

Lebbink grijpt terug op haar eigen ervaringen en probeert met haar taalgebruik zo dicht mogelijk bij de pubers van nu aan te sluiten. ,,Veel aftasten, goed om je heen kijken en ja, ook behoorlijk ingewikkeld. Ik heb de onveiligheid van jongeren vooral in heldere dialogen willen verwoorden.”

Lebbink schrijft in korte en herkenbare scènes over het eindeloze controleren van elkaar door de ouders, de hoogoplopende conflicten over geld, altijd over de ruggen van de kinderen. ,,Het maakt kinderen buitengewoon kwetsbaar en onzeker, en dat werkt negatief door in de manier waarop zij later hun eigen relaties vormgeven.”

Niemand vraagt hoe het met mij gaat is uitgegeven door Lemniscaat en verkrijgbaar in de boekhandel. Boekhandel Van Piere organiseert zondag 3 juli een dag vol workshops over het schrijven voor jong volwassenen (young adults); zie yaltival.nl.

Volledig scherm Boekomslag debuutroman Gracia Lebbink. © adeooo