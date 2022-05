Griezelen en lachen met Sprookjeskoningin in Het Speelhuis

Een koning en koningin van de elfen die ruzie krijgen om een kind. Dat is in een notendop het verhaal van de uitvoering De Sprookjeskoningin .

Die opera van Henry Purcell uit de vroege barok is omgetoverd tot een kindervoorstelling met meer dan levensgrote poppen. Eng én grappig.

Kolossale kus

„Zoenen! Zoenen! Zoenen!” Je waant je weer even terug op de basisschool, als de musici van het Jong Nederlands Blazers Ensemble een poppenspeler aanmoedigen. Hij bedient zowel een vrouwenpop als een mannenpop. Het huwelijk van de twee, bezegeld met een werkelijk kolossale kus, luidt het echte verhaal in als het bruidsboeket gevangen wordt door elfenkoningin Titania. Zij wil weten of haar partner Oberon werkelijk van haar houdt.

Quote We hadden gemerkt dat de jongste kinderen vooral die heksen erg eng vinden Paiva, Poppenspeler

Hij tovert een kloppend hart uit zijn lichaam, waar een baby in blijkt te zitten, compleet met luier om de billen. Dan scheiden de geesten zich, omdat Titania het kind wil laten slapen, terwijl Oberon het buiten wil laten spelen. Voetballen, maar karate is ook goed. Hij wint, en zij neemt de benen. Met het kind. Wat volgt zijn de pogingen van Oberon om haar weer voor zich te winnen.

Verschrikkelijke heksen

Met nogal wat weggesnoeide scènes, betoverend poppenspel en briljante muziek is het de opera ‘Fairy-Queen’ van Henry Purcell. Het ensemble, jonge musici die het Nederlands Blazers Ensemble onder zijn hoede heeft genomen, is ingedikt tot zeven spelers. De vier poppenspelers van Duda Paiva Company verbeelden alle personages. Ze acteren, zingen, doen acrobatiek. In het zwart gekleed en met het hoofd en gezicht bedekt, bedienen ze de poppen. Oberon en Titania, fantasiedieren, maar ook drie verschrikkelijke heksen.

„We hadden gemerkt dat de jongste kinderen vooral die heksen erg eng vinden”, zegt Paiva. „Daarom maken we van het begin af aan duidelijk dat het poppen zijn. De kinderen zien hoe een speler zich in een pop hijst en zijn gezicht verbergt. En van tijd tot tijd treden ze weer uit die rol, en worden ze acteurs, met een gezicht. Het is ook een spel met de werkelijkheid, met verschillende werkelijkheden. De kinderen zien de spelers van rol verwisselen. Het mooie is dat de magie in stand blijft.”

Onbegrensde fantasie

Het is een voorstelling waar de kinderen onmiddellijk op reageren. Ze leven hoorbaar met de personages mee, roepen naar hen. Lachen om malle gebeurtenissen op het podium, zoals drie blazers die veranderen in zwijnen door reusachtige varkenskoppen op te zetten. Het is een kleine voorstelling, maar de fantasie waarmee die gemaakt is en gespeeld wordt, is onbegrensd.

‘De Sprookjeskoningin’. JongNBE en Duda Paiva Company. Zondag 15 mei in Het Speelhuis in Helmond. Aanvang 15.00 uur (8+).