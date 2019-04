Gwen van Poorten roept op tot zelfliefde en Nieky Holzken in Budapest voor seminar

UPDATE/video Eén dode bij ontplof­fing in trein bij station Nijmegen: ‘alles trilde’

14:09 Op het rangeerterrein bij het Centraal Station in Nijmegen is een ontploffing geweest in een stilstaande passagierstrein. Daarbij is één man overleden. Onderdelen van de trein belandden tientallen meters verderop. De politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf.