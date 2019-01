Gwen van Poorten viert nog steeds kerst en Cheryl Maas duikt met wel heel weinig kleren aan in de sneeuw

Update + video Vrouw (18) uit Gemert ‘in zorgwekken­de toestand’ in ziekenhuis na steekpar­tij in Helmond

16:02 HELMOND - De 18-jarige vrouw uit Gemert die zondag werd neergestoken in een woning in Helmond ligt nog altijd in het ziekenhuis en verkeert in zorgwekkende toestand. Het slachtoffer was op bezoek bij de 22-jarige verdachte, die begeleid woonde in een appartementencomplex aan de Kromme Haagdijk.