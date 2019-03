Hannie Berkers uit Valkenswaard maakte per ongeluk zeventiende-eeuwse foto’s

Boerderij Milheeze niet verloren na brand, wel veel schade

12:07 MILHEEZE - De brand die donderdagnacht heeft gewoed in de Sint Wilhelmus Hoeve in Milheeze, heeft er niet voor gezorgd dat de monumentale boerderij volledig verloren is gegaan. Wel is de schade groot, zo bleek vrijdag in de loop van de ochtend.