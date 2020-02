Heel de klas loopt de pinguïnpas

OM wil verbod voor Helmonder om met leerlingen te gaan duiken

15:38 DEN BOSCH Op papier lijkt het een simpel gevalletje oplichting, maar Helmonder Niels H. was feitelijk levensgevaarlijk bezig. Zijn brevetten als duikinstructeur had hij hoogstwaarschijnlijk door fraude gehaald. Waren duikscholen met hem in zee gegaan dan hadden toeristische of leerling-duikers in groot gevaar kunnen komen. Naast een jaartje cel wil het OM daarom dat hij de komende twee jaar niet met anderen onder water gaat.