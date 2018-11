Helmond is wildplassers beu

Horeca, gemeente, politie en beveiligingsbedrijven werken al jaren samen om het uitgaan in Helmond zo veilig mogelijk te maken. Hoewel die partijen over het algemeen tevreden zijn over de sfeer in de stad tijdens de nachtelijke uren, is er de komende jaren extra aandacht voor een aantal specifieke problemen. Zo zijn veel ondernemers in het centrum de wildplassers beu. Ook is er de nodige overlast van uitgaanspubliek dat zich misdraagt als gevolg van drank- of drugsmisbruik. Uit het rapport blijkt dat drie procent van de mensen die in Helmond op stap gaat, zich vaak onveilig voelt. Tweeëntwintig procent voelt zich soms onveilig. Die ‘belevingsstatistieken’ zijn vergelijkbaar met de landelijke cijfers.