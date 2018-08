Helmonds-Laarbeekse familie staat als vaste campinggast in Franse krant

Kleine aardbei, korte frietjes

7:30 De verbinding tussen boer en consument is verwaterd. Hoe komen verse producten in de schappen van de supermarkten terecht? Veel mensen, zeker jongeren, staan nauwelijks stil bij het werk op de boerenbedrijven dat eraan vooraf gaat. Maar bij extreem weer verandert dat. Want waarom zijn de aardbeien dit jaar zo klein? En de frietjes zo kort?