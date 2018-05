Hennepkwekerij in Best ontdekt na anonieme tip, 1500 hennepplanten en stroomdiefstal

Beveili­ging voor huisvuilop­ha­lers in Best na verwensin­gen en scheldpar­tij­en

7:43 BEST - Huisvuilophalers in Best krijgen zoveel verwensingen en scheldkanonnades naar hun hoofd geslingerd, dat ze sinds kort beveiliging hebben om hun werk te kunnen doen. Bijzondere opsporingsambtenaren (BOA's) van de gemeente lopen, fietsen of rijden in een auto mee tijdens de ophaalrondes.