Heropende Voedselbank Eindhoven komt capaciteit tekort

Burgemeester John Jorritsma getuigde in zijn toespraak van een dubbel gevoel. Natuurlijk is hij trots op de organisatie die met 120 vrijwilligers 620 huishoudens elke week een pakket met voedingsmiddelen aanbiedt dat ze niet zelf kunnen betalen. En op twaalf leveranciers – veelal supermarkten, maar ook de vrijwilligersorganisatie Stadsakkers – die zorgen voor de kosteloze aanvoer. ,,Maar het is ook tegendraads dat dit nodig is in een land dat te boek staat als één van de gelukkigste en meest welvarende van de wereld. Nederland telt 140.000 klanten van voedselbanken. Hoe bizar is dat? En elk jaar gooien we voor vier miljard euro weg aan voedsel.”

De Voedselbank Eindhoven is dus geen overbodige luxe. Elke week melden zich 620 huishoudens aan de Kanaaldijk-Noord. Jaarlijks gaan er 20.000 gevulde kratten in en uit, naast 12,5 ton aan vers voedsel, heeft de burgemeester zich laten vertellen. Het afgelopen jaar is zowel de behoefte als de aanvoer met tien procent gestegen. Secretaris André Verschoor houdt zijn gehoor voor dat de supermarkten weliswaar hun bijdrage hebben vergroot, maar dat ze ook meer letten op de houdbaarheidsdatum. En zolang die niet in zicht is, gaan de eigen klanten voor. ,,Daardoor moesten we de verdeling efficiënter inrichten. Het brengen van de producten naar de zes verdeelpunten in de stadsdelen kostte tijd en dat ging ten kosten van de voedselkwaliteit. Daarom vragen we de klanten nu allemaal hiernaartoe te komen. Daar staat tegenover dat ze nu zelf kunnen kiezen welke middag ze komen.”