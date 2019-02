Het Carnaval Festival is juist een stereotypering waarin de wereld eens goed op de hak wordt genomen. Wie daar niet tegen kan, kan beter een dagje draaien in de Villa Volta.

Stalbrand Biezenmor­tel begon waarschijn­lijk in werktuig­loods: ‘De brand is immens geweest’

12:40 BIEZENMORTEL - De grote stalbrand in Biezenmortel, waarbij vrijdag zo'n 3.000 varkens om het leven kwamen, is hoogstwaarschijnlijk begonnen in de werktuigloods van het agrarische bedrijf. ,,Er moet nog nader onderzoek worden gedaan, maar het ziet er nu naar uit dat de brand vervolgens op de stallen is overslagen”, aldus Linda Janssen, voorzitter van Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).