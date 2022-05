Het ED krijgt een nieuwe hoofdredacteur: Joris Roes (50) volgt John van den Oetelaar op

Roes komt over van het Brabants Dagblad, waar hij momenteel een leidinggevende functie vervult. De journalist uit Heesch kan bogen op meer dan 25 jaar ervaring in de dagbladjournalistiek en gaf sinds 2010 leiding aan een aantal deelredacties. Net als het Eindhovens Dagblad is het Brabants Dagblad onderdeel van DPG Media, een mediagroep die ook actief is in België en Denemarken en zo’n 6.000 medewerkers heeft.

Abonnees

De aanstaand hoofdredacteur wil dat het ED de leidende journalistieke rol in Zuidoost-Nederland behoudt en uitbouwt. Roes voorziet nog lang bestaansrecht voor de papieren krant, die dankzij trouwe abonnees al meer dan honderd jaar verschijnt. Tegelijkertijd is de nieuwe journalistieke leider ook voornemens om de transitie van het ED naar een volwaardig multimediaal bedrijf met 24 uur per dag berichtgeving en video’s verder te vervolmaken. ,,Tegenwoordig weten we precies welke verhalen onze lezers waarderen. We kunnen meten hoe lang ze ze lezen en waar ze afhaken. Ook online abonnementen worden afgesloten op gedegen journalistiek. Daar blijven we vol op inzetten.”

Roes heeft ongelooflijk veel zin in de klus en staat te popelen om te beginnen. ,,Het ED heeft een belangrijke positie in de samenleving opgebouwd en is de nieuwsbron op velerlei gebied. We blijven betrokken schrijven over de ontwikkelingen op de hoek van de straat, in de wijk, het dorp, de stad, ons land en het buitenland.” Natuurlijk wordt ook het openbaar bestuur kritisch gevolgd.

Nieuwsorganisatie

Tegelijkertijd is het ED de nieuwsorganisatie die de mondiaal leidende technologie uit het Brainport-gebied duidt. ,,Onze verslaggevers volgen de ontwikkelingen bij grote ondernemingen als Philips, ASML en VDL op de voet. En we hebben oog voor de culturele sector, evenementen, en uiteraard PSV en andere topsportclubs binnen en buiten de regio.”