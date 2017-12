Het gaat overwegend goed met de economie in Zuidoost-Brabant

Ontwikkeling banen

De Nederlandse economie groeide vorig jaar met 2,2 procent, in Zuidoost-Brabant met 2,7 procent. Zo ontwikkelde het aantal banen voor werknemers in Eindhoven zich met 5 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook in Helmond kwamen er meer banen bij in 2016: daar groeide het aantal banen met 2,3 procent.