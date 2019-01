Het is altijd feest met DJ Immer Hansi uit Helmond

In de bijkeuken van café Franske staat Edwin Claassen te hannessen met een borstelsnor. Daarna wurmt hij zich in een lederhose en gaat zijn pruik op. Opeens is de leerkracht getransformeerd tot DJ Immer Hansi. ,,Deze outfit is niet zomaar bij elkaar geraapt hè, ik ben bijvoorbeeld maanden op zoek geweest naar de juiste snor”, vertelt Claassen, die zich inmiddels elk weekend wel ergens staat te verkleden. Hij treedt op in Oostenrijk, maar is ook te boeken voor festivals en bedrijfs- en studentenfeesten in Nederland. En dan staat natuurlijk ook nog carnaval voor de deur. ,,En ik voel dat er nog wel meer inzit.”

Allereerst: wie is Edwin Claassen?

,,Een Helmonder van 42 jaar. Ik woon samen met mijn vrouw en twee kinderen in Mierlo-Hout. Ik werk als leraar op OBS 't Schrijverke in Mierlo. Daar sta ik drie dagen in de week voor de klas, bij groep 7. Maar ik ben toch wel zeven dagen in de week bezig met mijn act DJ Immer Hansi. Althans in mijn hoofd. En de kinderen op school vinden het geweldig, die streamen zich helemaal suf. Er zullen best wat ouders zijn die helemaal gek worden van mijn nummers.”

En wie is DJ Immer Hansi dan precies?

,,Ik draai al 25 jaar plaatjes. In Helmond heb ik in heel veel kroegen muziek gedraaid. Het typetje van Immer Hansi is ontstaan toen ik twee jaar geleden als DJ optrad in Gerlos, in Oostenrijk. Ik vond daar wat kleren in die discotheek en die heb ik aangetrokken. Een lederhose en een blouske. Zo is het begonnen. Uiteindelijk is het een karakter geworden met een gek loopje dat praat met het accent van prins Bernhard. Wat mensen er zo leuk aan vinden? Ik zoek altijd de interactie met het publiek en blijf niet achter mijn draaitafel staan. Die polonaise is dan snel ingezet.”

Je hebt inmiddels ook zelf wat nummers opgenomen, waaronder de carnavalskraker ‘Tapf naar Tapf’. Inmiddels toch al enkele tienduizenden keren beluisterd...

,,Ja, op een gegeven moment is dat liedje ook opgepikt door radiozender Slam FM. Het is een parodie op het nummer ‘Stap voor stap’ van Kav Verhouzer & Sjaak. Dus ik kreeg laatst Talpa aan de lijn. Die begonnen over de auteursrechten en zeiden dat ik die melodie niet zomaar had mogen gebruiken. Nu hebben ze een contractje opgestuurd; ik heb ermee ingestemd dat ik de helft van de toekomstige royalty's kwijt ben. Tot nu toe is dat trouwens pas 1 dollar, geloof ik.”

Wat hoop je nog te bereiken als DJ Immer Hansi?