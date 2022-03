Het Maciunas Ensemble speelt spontane ‘calypso’

„We komen nog regelmatig bij elkaar om te repeteren”, zegt Eindhovenaar Mario van Horrik, al veertig jaar lid van het Maciunas Ensemble, dat kunstenaar Paul Panhuysen in 1968 met Jan van Riet en Remko Scha oprichtte. De groep hield zich jarenlang bezig met het maken van spontane muziek. Dat ontwikkelde zich tot muziek waar een idee achter zat: een manier van spelen of een serie speciaal gebouwde instrumenten. Beide komen aan bod bij het optreden in het POM. „In 2019 heeft Raven van Noorden, zich bij de groep aangesloten. We zijn nu weer meer aan het improviseren. Daarin zijn we teruggekeerd naar de beginperiode van het Maciunas Ensemble.”

Kleine oplage

Het Maciunas Ensemble was vanaf het begin een groep die maandelijks bij elkaar kwam om muziek te maken. Ze namen op wat ze geproduceerd hadden, beluisterden die opnamen en bespraken het resultaat. Het doel was om zo hun samenspel en de muziek steeds verder te ontwikkelen. Optreden deden ze zelden. Een van die gelegenheden was YoplaBoum’ muziek die het ensemble in 1983 speelde in Theater Het Klein bij bewegingstheater van Halina Witek. Een opname van dat optreden, in een oplage van dertig exemplaren op cassette uitgebracht, was binnen twee jaar uitverkocht. Dat was ook het geval met de cassette Permanent Wave, ook in 1983 in kleine oplage verschenen.