Hoe voorkomen we dat de stoppen doorslaan?

Update Dode en gewonden na schietinci­dent in centrum Malmö

0:44 Een onbekende schutter heeft vanavond in het centrum van de Zweedse stad Malmö het vuur geopend op een groep mensen in de buurt van een café. De plaatselijke politie vertelde dat vijf mannen werden geraakt door kogels. Ze zijn allen naar een ziekenhuis gebracht, waar een van hen later aan zijn verwondingen overleed.