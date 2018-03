Hoeveel snorfietsen en brommers telt jouw gemeente? 

Sci­en­to­lo­gy-ach­ti­ge sekte 'infiltreert op school in Veldhoven'

10:15 VELDHOVEN - De sektarische groepering Avatar, die gelijkenis vertoont met de Scientology beweging, infiltreert in het onderwijs. Zes zogeheten democratische scholen voor basis- en voortgezet onderwijs blijken opgericht, of bestuurd, door Avatar-wizards en -masters. Eén daarvan is DOE040 in Veldhoven. Dat melden NRC en tv-programma De Monitor.