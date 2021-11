Hulp nodig of wil jij iemand helpen? Geef je op!

Na 21 jaar vertrekt Jan Zwirs uit Lierop: ,,Ja, lieve mensen: ik ga me steeds meer een oude missiepa­ter voelen”

LIEROP - Na huisarts Ferd Raaijmakers vertrekt opnieuw een bekend gezicht uit Lierop. Pastoor Jan Zwirs (80) stopt in januari als pastoor en verhuist naar zijn medebroeders in Teteringen. ,,Ik vertrek met pijn in het hart, want het waren mooie jaren in uw midden.”

11:32