Iconische filmcomponist Ennio Morricone op een heel groot scherm

Het moet een van de bekendste muziekfragmenten zijn uit de geschiedenis van de film. Een mondharmonica speelt een enkele van god en alleman verlaten noten. Die paar klanken bepalen voor een belangrijk deel de sfeer en de spanning in Once Upon a Time in the West, de epische western van Sergio Leone. Geschreven door Ennio Morricone is de muziek een essentieel onderdeel van de verhaallijn. De mondharmonica is onverbreekbaar verbonden aan de film.

Spaghettiwesterns

Morricone is vooral bekend van de muziek die hij maakte bij de spaghettiwesterns van Sergio Leone, waarmee hij zijn eerste stappen zette als filmcomponist. Het oeuvre omvat echter veel meer genres. Zo is zijn werk te horen bij Novecento, de politiek geladen film van Bernardo Bertolucci en het controversiële Salò van Pier Paolo Pasolini. Ook Quentin Tarantino vroeg hem om filmmuziek. Voor The Hateful Eight won hij op 87-jarige leeftijd een Oscar. Tarantino is dan ook een van de mensen die aan het woord komen in de documentaire Ennio, over leven en werken van de Italiaanse componist.

Quote Morricone had de muziek al klaar voordat de filmopna­men begonnen San Fu Maltha, Producer film Ennio

„Tarantino verwachtte muziek die in de geest was van de westerns van Leone”, zegt San Fu Maltha. Als producent onder meer bekend van de films Oorlogswinter en Tirza, heeft hij Ennio mede mogelijk gemaakt. „Tarantino kreeg iets heel anders. Morricone was ongelofelijk eigengereid. Regisseurs kwamen bij hem langs met een zogeheten ‘guide track’, zoals de gewoonte is bij het maken van filmmuziek. De plot is dan in grote lijnen bekend, en die track geeft weer wat voor muziek ze bij de film willen hebben. Daar deed Morricone niet aan mee. Hij ging helemaal zijn eigen gang, bedacht zijn muziek op basis van het verhaal. Meestal had hij de muziek al klaar voordat er gedraaid werd. Dan werd de muziek afgespeeld tijdens de opnamen. Regisseurs stemden hun montage af op de soundtrack van Morricone.”

Top-40

Maltha vindt het onterecht dat Morricone zo laat erkenning kreeg. „Hij was klassiek geschoold. In Italiaanse muziekkringen werd op hem neergekeken omdat hij populaire muziek maakte, en liedjes geschreven had voor Italiaanse artiesten. Muziek van hem belandde in de Top-40. Maar daarnaast zat hij in een groep voor experimentele, geïmproviseerde muziek. Hij hoorde bij de soundtrack van mijn jeugd. Op de middelbare school in Oudenbosch draaiden we Once Upon a Time in the West in de filmclub. Het was de eerste plaat die ik kocht met filmmuziek.”

Quote Hij was zijn tijd ver vooruit, ook in het gebruik van geluid San Fu Maltha

,,Morricone zorgde ervoor dat de muziek een leven had buiten de film. Ik ben een echte filmliefhebber, maar ik had pas laat door dat hij bij zoveel verschillende films betrokken geweest is. Novecento, The Untouchables, The Mission. Nummers van hem uit de film Sacco e Vanzetti zijn gezongen door Joan Baez. Steeds opnieuw dacht ik, ‘heeft hij dat óók al gedaan?’ Hij was zijn tijd vooruit, ook in het gebruik van geluid. Zo imiteerde hij de roep van een dier in de muziek.”

„Dat Ennio er is, is een jeugddroom van me”, geeft hij volmondig toe. „Het is een stuk filmhistorie over een artiest die vecht om erkenning. De vertoning van de film in het Muziekgebouw is fantastisch. Het is de grootste filmzaal in Nederland en muziek staat natuurlijk centraal in hun programma.”

Vertoning Ennio. Muziekgebouw Eindhoven ism Natlab. Zondag 17 april. Aanvang 14.00 uur. Voor de film zullen trompettist Eric Vloeimans en cellist Jörg Brinkmann muziek van Ennio Morricone spelen. Overigens is er op 19 mei in het Muziekgebouw een uitvoering van Morricones filmmuziek door het Italiaanse Ensemble Symphony Orchestra.

Volledig scherm Ennio Morricone. © still uit film