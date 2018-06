Iedereen komt aan zijn trekken op de kermis in Deurne

Dit jaar zijn er enkele nieuwkomers te vinden. Een daarvan is de simulator VR Experience. De bezoekers zetten een virtual reality-bril op en nemen plaats op een bewegende stoel, waarna er een 3D-film naar keuze wordt afgespeeld. Ook is er een XXL-versie van de Breakdance aanwezig, met een doorsnede van ongeveer twintig meter.

Maar ook voor de jonge kinderen is er genoeg te doen. Zo zijn er 'de vliegende olifantjes' en 'de dansende koffiekopjes', maar er kan ook pony worden gereden door bij de kleintjes. Yuri Martens zit uit te puffen bij een restaurant aan de markt, na een paar uur over de kermis geslenterd te hebben. Als de 32-jarige even niet oplet spurt dochter Lou in rechte lijn richting de dansende koffiekopjes. Vader Yuri kan nog net op tijd zijn kleine kroost voor erger behoeden. ,,Leuk hé kinderen,” grapt hij. ,,Je moet ze een beetje in de gaten houden anders rennen ze zo een attractie op.”

Rupsbaan

Naast vele gezinnen met kinderen is het publiek divers. Jonge stelletjes, bejaarden maar ook veel vriendengroepen lopen gemoedelijk door elkaar. De klassieke attracties zoals de Octopus en de Rups blijven echter populair bij alle leeftijden. Dat ze in Deurne vreemde namen hebben als The Turbo Polyp en The Cocoon, daar maalt niemand om. De flos vangen in ruil voor een gratis tweede ritje blijkt nog steeds aantrekkelijk, gezien de drukte in en om de rupsbaan. Het ding heet eigenlijk een kwast maar in Deurne wordt hij steevast de flos genoemd.

Volledig scherm De kermis in Deurne duurt nog tot en met dinsdag © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Voor diegenen die nog niet misselijk zijn van alle oliebollen, zuurstokken en alle andere lekkernijen die overal worden aangeboden is er ook nog de blikvanger van deze kermis: The Need for Speed. De echte waaghalzen kunnen plaatsnemen in het enorme apparaat. Na een rustig begin word je metershoog omhoog geslingerd aan een lange arm waar je met twee man in kan plaatsnemen.

Weergoden