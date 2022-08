“Ik durf weer groots te dromen”

Stichting SWZElf jaar geleden kreeg Bas, toen 21 jaar, een bijna fataal auto-ongeluk. Na enkele zware operaties en een intensief revalidatietraject, probeerde hij zijn oude leven op te pakken. Maar door het ontstane hersenletsel kreeg Bas te maken met blijvende beperkingen. Drie jaar geleden ontdekte hij het behandelprogramma Hersenz. “Ik denk vaak: was dit maar eerder op mijn pad gekomen, dan had ik het plezier in het leven een stuk sneller teruggevonden!”

“Voor het ongeluk stond mijn leven in het teken van hard werken,” vertelt Bas. “Ik had een mooie baan waarin ik iedere dag met mijn passie – auto’s – bezig was en deed veel leuke dingen met mijn vrienden en toenmalige vriendin. Daarnaast was ik druk met fotografie, een andere passie. Ik legde de lat altijd hoog voor mezelf. ‘Niet lullen maar poetsen’ was mijn motto. Ik vond het fijn om mensen blij te maken. Elf jaar geleden kwam alles op z’n kop te staan. Op weg naar huis kreeg ik een ernstig auto-ongeluk. Het zag er niet goed uit: mijn gezicht was verbrijzeld en ik had lichamelijk zwaar letsel opgelopen, waaronder – bleek later – aan mijn hersenen. Daarnaast kreeg ik gevaarlijke inwendige bloedingen. Ik moest verschillende zware operaties ondergaan. Daarna volgde een intensief revalidatietraject waarin ik bijna alles opnieuw heb aangeleerd.”

Nieuwe grenzen

Na de herstelfase probeerde Bas zijn oude leven op te pakken. “Maar ik liep constant tegen nieuwe grenzen aan,” aldus Bas. “Op mijn werk lukte het niet meer om mijn werkzaamheden goed uit te voeren. Ook had ik veel moeite met plannen en organiseren. Dat zorgde voor frustratie: ik had het gevoel mijzelf én mijn omgeving steeds weer teleur te stellen en kwam in een soort neerwaartse spiraal terecht. Pas jaren later werd ik gewezen op het niet-aangeboren hersenletsel (NAH) dat ik als gevolg van het ongeluk had opgelopen. Toen ik hier meer informatie over ging zoeken, ontdekte ik het behandelprogramma Hersenz. Tijdens een presentatie van een ervaringsdeskundige ging er een wereld voor mij open: haar verhaal was zó herkenbaar. Ik heb meteen contact gelegd om te kijken of dit ook iets voor mij zou zijn.”

Omgaan met veranderingen

“Drie jaar geleden ben ik gestart met een programma op maat, passend bij mijn wensen en behoeften. Tijdens verschillende groepsmodules kreeg ik onder andere meer inzicht in de beperkingen die hersenletsel met zich meebrengt. Daarnaast heeft de module Mindfulness me veel gebracht. In eerste instantie dacht ik: past dit wel bij mij? Maar ik heb hier juist zo veel van geleerd. Zoals op tijd aan de rem trekken en regelmatig een momentje voor mezelf nemen om alles op een rijtje te zetten.”

Een ander onderdeel van het programma is de thuisbehandeling. Hierin werkt Bas samen met Anne Wilms, neuropsycholoog en thuisbehandelaar, aan persoonlijke doelen. “Hersenletsel is niet iets wat overgaat; de vaak onzichtbare gevolgen zijn blijvend,” vertelt Anne. “Maar we kunnen wel veel bereiken door hiermee om te leren gaan. Bas en ik kijken bijvoorbeeld samen wat realistische verwachtingen zijn en hoe hij zijn leven met de nieuwe mogelijkheden kan vormgeven. We werken vaak met praktische tools. Zo heeft Bas verschillende tegeltjes met ‘ezelsbruggetjes’ die hem helpen herinneren hoe je een situatie goed kunt aanpakken en zet hij een wekker als hij een belangrijke afspraak heeft of iets moet doen.” Bas: “Ik heb geleerd niet overal meer meteen ‘ja’ op te zeggen, maar eerst naar mijn energielevel te kijken. En ik durf nu beter in gesprek te gaan met vrienden en familie over dingen waar ik tegenaanloop. Want ook voor hen is het een grote verandering.” Anne: “We zeggen ook wel: hersenletsel heb je niet alleen. Daarom betrekken we de omgeving wanneer mogelijk ook in het programma.”

Weer zin in de toekomst

Binnenkort rondt Bas het programma af. Bas: “Ik heb zo veel geleerd, maar het belangrijkste is dat ik het plezier in het leven weer terug heb. Daarom denk ik vaak: was Hersenz maar eerder op mijn pad gekomen. Het is goed dat er meer aandacht voor hersenletsel ontstaat, want er is veel meer mogelijk dan je vooraf denkt. Momenteel ben ik zelfs bezig met passend werk en ik pak langzaam mijn fotografie weer op. Ik durf weer groots te dromen, heb zin in de toekomst. Dankzij Hersenz is het besef gegroeid dat ik ook nu wat kan betekenen voor anderen. Mijn missie is daardoor duidelijker geworden: ik wil mensen laten lachen. Door een kopje koffie in te schenken, een gave fotoshoot te doen. Dat ik dat positieve gevoel terug heb, is zo veel waard. Mijn boodschap aan mensen die in dezelfde situatie zitten is dan ook: geloof in jezelf, twijfel niet en pak die kans!”

