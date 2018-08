In Alem vangen ze pijnlijke zedenzaak op zoals ze daar alles doet; met elkaar

ALEM - Een afgelegen dorp met 570 inwoners dat ineens landelijk in het nieuws is vanwege een zedenzaak met meerdere kinderen. In Alem vangen ze deze zeer pijnlijke dreun op zoals de gemeenschap daar alles doet: met elkaar.

Het dorp Alem is tot op het bot geraakt door de zedenzaak die deze week aan het licht kwam. De 45-jarige verdachte, die voor zover nu bekend ontucht pleegde met vijf kinderen en ook kinderporno vervaardigde, komt uit deze 570 zielen tellende gemeenschap, evenals in ieder geval enkele van zijn slachtoffers. Hoe hecht Alem is, blijkt ook nu weer. Mensen zoeken elkaar op, steunen elkaar en houden de buitenwereld op afstand.

Bijeenkomst

Het dorp leeft mee met de slachtoffers, maar zeker ook met het gezin van de verdachte. Het is ook niet niks wat zo’n dertig geselecteerde betrokkenen donderdagavond tijdens een besloten bijeenkomst op het gemeentehuis in Kerkdriel te horen hebben gekregen. Het Openbaar Ministerie heeft alleen aan die groep enige openheid van zaken gegeven. De buitenwereld moest het doen met een korte verklaring van het OM, over de aanhouding van de man op 26 juli en over de verdenkingen die er tegen hem zijn.

Maar wanneer dertig mensen net wat meer weten dan de rest, gaat het anno 2018 snel. Zo kwam de zaak aan het rollen nadat een van de slachtoffertjes thuis haar verhaal had gedaan, meldt een familielid van het betreffende meisje aan het Brabants Dagblad. ,,Het gaat naar omstandigheden goed met haar, maar we zijn met z’n allen helemaal van slag.” Een andere betrokkene meldt aan Omroep Gelderland dat de slachtoffers tussen de acht en vijftien jaar zijn, en dat bij de verdachte 1.200 uur aan beeldmateriaal in beslag is genomen, dat nog lang niet allemaal door de politie onderzocht is.

Joviale dorpsgenoot

Intussen weet ook iedereen in Alem wie de verdachte, die nog altijd vast zit, is. Een graag geziene dorpsgenoot die als vrijwilliger actief was voor allerlei clubs in maar ook buiten Alem. Een joviale kerel met een leuk gezin, ze kunnen het bijna niet geloven. Juist omdat de man zo actief was, én omdat het Openbaar Ministerie geen informatie geeft over wat er waar en wanneer precies gebeurd is, zijn veel dorpsgenoten ongerust. Een woordvoerster van het OM is zich daar zeker van bewust. ,,Waarschijnlijk maken veel meer mensen zich zorgen dan nodig is. Maar wij hebben ervoor gekozen om, vanwege privacy en het belang van het onderzoek, verder geen mededelingen te doen. En dat gaat op korte termijn ook niet veranderen. Waarschijnlijk komt er pas voor de eerste keer meer naar buiten tijdens de pro forma-zitting bij de rechtbank.”





Logeerpartijtjes