In totaal vier coronapatiënten in ziekenhuizen Zuidoost-Brabant: ‘Twee liggen er al sinds de vorige golf’

Ondanks de veel besmettelijkere deltavariant van het coronavirus, blijven de ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant nog gevrijwaard van veel opnames. In de vier regionale ziekenhuizen liggen in totaal vier coronapatiënten, waarvan twee op de intensive care. Het RIVM verwacht dat ziekenhuizen in heel Nederland het de komende tijd aanzienlijk drukker krijgen.

Op de Nederlandse ic's liggen nu 75 coronapatiënten. Dat aantal stijgt waarschijnlijk tot minstens 150 en mogelijk tot ongeveer 600. Het aantal kan beperkt blijven als jongeren voorlopig even geen contact hebben met ouderen en met kwetsbare mensen, zegt Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het instituut.

In Zuidoost-Brabant is dat nu nog niet te zien. Het Máxima MC in Veldhoven en Elkerliek Ziekenhuis in Helmond verzorgen beide één coronapatiënt op de verpleegafdeling. Het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop heeft geen enkele covidpatiënt binnen de muren van het ziekenhuis. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft twee coronapatiënten op de intensive care, en nul op de afdeling. ,,Die twee patiënten liggen er al sinds de vorige golf’’, zegt de woordvoerder.

Ondanks het groeiende aantal besmettingen is nu nog weinig toestroom van nieuwe patiënten. Vooral niet-gevaccineerde jongeren raken momenteel geïnfecteerd; de kans dat zij in het ziekenhuis belanden is heel klein. ,,Als nieuwe patiënten zich aandienen, zullen we dat pas over een week zien‘’, zegt de woordvoerder van het Catharina. De zorg is dat kinderen hun ouders of grootouders zullen besmetten. Als die groep niet is gevaccineerd lopen zij extra risico.

De ziekenhuizen in de regio houden de situatie daarom nauwlettend in de gaten. ,,We hebben geleerd van de vorige golven, en alle plannen liggen klaar. Als het nodig is, halen we ze uit de kast.’’