Johan Vlemmix uit Eindhoven als 3D-pop

Frikandel­len­brood­jes vliegen de nieuwe AH op Strijp-S uit

12:27 EINDHOVEN - De nieuwe, kleine Albert Heijn in de Vershal op Strijp-S is nog maar net open of de frikandellenbroodjes, vruchtensapjes en bakjes fruit gaan al hard naar buiten. De studenten van SintLucas aan de overkant van de Torenallee hebben de AH Het Veem al ontdekt.