Jonge hoorniste redt Orkest Zuid met voortvarend spel

recensieEn dan krijg je de vraag of je morgen solist wilt zijn bij Orkest Zuid (‘Marlies, we hebben een probleem …’) en daar sta je dan binnen vierentwintig uur in de grote zaal van het Muziekgebouw. Ik weet niet of het slikken was voor hoornist Marlies Callebert, maar ze stónd er.

Wie: Orkest Zuid

Waar: Muziekgebouw Eindhoven

Wanneer: 19 juni 2022

En als ze al stikte van de zenuwen was dat niet te zien en te horen. Over twee weken doet ze eindexamen hoorn en ja, het eerste hoornconcert van Richard Strauss (1864-1949) is een van haar examenstukken, maar toch, spelen ín het orkest is toch heel anders dan ervóór.

Niet bang

Wat de vervangster van de zieke hoornsolist Jasper de Waal in ieder geval niet is, is bang voor haar instrument. Ze nam meteen met krachtige toon het voortouw en bleef aan zet. Misschien hier en daar wat onstuimig, misschien ook nog niet helemaal de noten uitbuitend ten bate van haar instrument, maar al met al toonde ze zich een voortvarend en muzikaal speler. Voor het ‘examen’ bij Orkest Zuid is ze, met duidelijke instemming van het voltallige orkest, in ieder geval dubbel en dwars geslaagd.

Jos van de Braak had ‘m al een tijdje in zijn hoofd, de Alpensymfonie van Richard Strauss. En wil je, zoals zijn doel is, het harmonieorkest een serieuze plek geven in de concertzaal, dan is dit magistrale werk de uitdaging bij uitstek. Vijftig minuten lang neemt de componist je mee op een tocht door de bergen waarin alle natuurelementen een plek krijgen. Prachtig hoe de muziek begint: traag donker koper luidt de nacht uit en aan het einde weer in.

Pijn van het leven

De alpensymfonie zit vol vreugde om schoonheid van de natuur maar ook om de pijn van het leven. Je wordt als luisteraar meegesleept in de bijbehorende emoties, die heel nadrukkelijk zijn uitgeschreven. Of een harmonieorkest de beste optie is betwijfel ik. De klank werd door het de geluid van de vele lage (koper)blaasinstrumenten hier en daar wel erg ondoorgrondelijk.

Toch was het ondanks, of dankzij de harmonisch breed uitgesponnen natuurkrachten, een ervaring om stil van te worden. Letterlijk, want stilte, na de laatste noot gelukkig een seconde of acht vastgehouden door de dirigent, was wat de luisteraar overviel na het weer ondergaan van de zon. Mooi om te horen hoe deze moeilijke muziek door de collectieve inzet van de orkestleden de luisteraar raakte. En mooi om te zien ook hoe de ruimhartig aangevende Jos van de Braak, geholpen door een grote partituurkennis, Orkest Zuid tot een muzikale eenheid smeedde.

Volledig scherm Orkest Zuid. © Rene van Glabbeek