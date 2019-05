Jonge PSV-fan uit Geldrop: ‘Van mij mag Ajax nu de landstitel winnen’

Video Ajax loopt CL-finale mis na dramati­sche ontknoping tegen Tottenham

0:55 Het Europese seizoen was zo mooi en meeslepend. Maar nu rest een gigantische kater. Ajax mist de finale van de Champions League na het dramatische verlies tegen Tottenham Hotspur, dat op 1 juni in Madrid in de finale tegenover Liverpool staat: 2-3.