Jongen (15) opgepakt voor vechtpartij met 13-jarig meisje in Eindhoven

Uiterst gevaarlij­ke fentanyl gevonden in schuurtje Eindhoven, ‘kleine hoeveel­heid kan al dodelijk zijn’

9:31 EINDHOVEN - Bij een 42-jarige Eindhovenaar is vorige week maandag geen cocaïne gevonden maar een kilo fentanyl. Dit is een uiterst gevaarlijke stof: uiterst verslavend en bij de inname van een zeer kleine hoeveelheid kan het al dodelijk zijn. Het spul lag in een schuurtje tussen tuinspullen.