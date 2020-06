Judoka Ilona Lucassen (23) uit Geldrop overleden

Op bepaalde plekken erg druk in de Efteling, ondanks corona-maatrege­len

19:54 KAATSHEUVEL - Berichten op sociale media over drukte in de Efteling, dringen in de rij, mensen dicht op elkaar. Hoe druk was het in de Efteling dit weekend? Woordvoerder van de Efteling, Steven van Gils, licht toe: ,,Op bepaalde plekken was het zeker druk, maar we hebben niet meer mensen binnengelaten dan toegestaan is. We proberen het zoveel mogelijk te faciliteren als mensen geen afstand houden, maar er ligt ook een stukje eigen verantwoordelijkheid.”