Kat lift onder motorkap van Breda naar Limburg, wie is zijn huisdier kwijt?

File op A50 door brandende vuilniswagen bij Sint-Oedenrode

13:44 SINT-OEDENRODE - Op de A50 van Oss naar Eindhoven is een flinke file ontstaan nadat een vuilniswagen in brand is gevlogen. Het is er zo druk dat de VID automobilisten adviseert om via Den Bosch te rijden.