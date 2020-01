Klanten blijven weg bij snackbar na overval: 'Mensen weten toch dat het jouw zaak is’

Iedereen denkt meteen aan de emotionele schade na een overval. Die heeft Van Hoek ook wel gekend, maar bij hem heeft ook nog een andere emotie gespeeld. Het duurt die 19e december 2018 acht seconden voordat hij bij zijn collega voor in de cafetaria aan het Piet van Thielplein is. Die staat op het moment van de overval alleen in de zaak. ,,Dat was mijn grootste frustratie. Als ik eerder was geweest, had ik misschien één van die jongens binnen kunnen houden”, zegt Van Hoek, die geen slachtofferrol past.

Dan komt hij erachter dat er nog andere processen gaan spelen. Klanten blijven in het begin weg of komen slechts schoorvoetend. Uit angst? ,,Mensen weten toch dat het jouw zaak was die overvallen is.”

Hij ondervindt ook moeite om aan nieuw personeel te komen. ,,Zeker kort nadat het is gebeurd. Dan krijg je reacties van ‘Oh ja, die overval was hier, hè?’” Volgens de cafetaria-eigenaar zijn ouders bang om hun kinderen bij een bedrijf te laten werken dat net overvallen is. ,,Met de tijd ebt dat wel een beetje weg”, zegt hij.

Familiebedrijf

Dezelfde overvallers blijken een maand voor Beek en Donk ook toegeslagen te hebben in Nuenen, bij cafetaria Van Gogh. Dat is een familiebedrijf, daar speelt het personeelsprobleem niet zo. ,,Wij hebben hier alleen familie werken”, aldus meneer Ye, eigenaar van het cafetaria. Er wordt nuchter gereageerd. Zijn zoon vertelt dat zij er niet over nagedacht hebben om te stoppen. ,,Zulke dingen gebeuren nou eenmaal. Je kunt niet bij alles wat er in je leven gebeurt stoppen als het tegenzit.”

Bij Koninklijke Horeca Nederland staat de impact van een overval op een ondernemer buiten kijf. Het loopt niet storm met meldingen van getroffen bedrijven die niet aan personeel kunnen komen. Maar een advies hebben ze daar wel: ‘Mocht dit toch een probleem zijn, geef dan bij de werving aan hoe er binnen je bedrijf wordt ingezet op veiligheid en preventie.’

Buurtpreventie

Tijd heelt ook wel wonden, ervaart Van Hoek al is de overval, ruim een jaar later, nog niet vergeten. Nu zijn het vooral de donkere dagen die de horeca parten spelen bij het vinden van personeel. ,,Jongeren werken niet graag laat in de avond, als ze door het donker naar huis moeten fietsen.” Ook al is er buurtpreventie: ,,Ze lopen iedere avond rondjes door de wijk en zorgen dat we zichtbaar zijn om eventuele incidenten te voorkomen”, licht Frans Jansen van de buurtpreventie toe.

Van Hoek blijft vastberaden elke rechtszaak volgen. ,,Andere slachtoffers durven niet meer te komen omdat ze telkens weer geconfronteerd worden met de ogen van de daders.” Het maakt hem niet uit hoe lang hun straf wordt. Hij vindt het belangrijk dat ze gepakt zijn. ,,Ik blijf komen. En ik blijf hen wel in de ogen kijken.”