Kleurrijke en ferme doeken in Academisch Genootschap

Ze kennen elkaar al van de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg, waar ze in min of meer hetzelfde jaar afgestudeerden, de Tilburger Van Lith (1957) en de Eindhovenaar Franssen (1959). Ze laten nu eindelijk eens samen werk zien, en dat nog wel in de recentelijk heringerichte ruimtes van het Genootschap.

Dan heb je lef, want de hal en het restaurant-deel waar de schilderijen te zien zijn, zijn druk; héél druk. Met gekleurde wanden, lambriseringen, stoelen in alle kleuren en lieve bloemetjes op elke tafel. Je moet verdraaid stevig in je schoenen staan om hier overeind te blijven. Het lukt de twee. Dat zegt alles over de beeldtaal van Van Lith en Franssen. Die is ferm en zo kleurrijk dat je bijna als vanzelf de omgeving vergeet.

Drempeltje over

Franssen verrast met twee enorme. liggende, abstracte doeken die in een museale omgeving een compleet lege wand zouden domineren. Hier zuigen ze je langzaam op. Dat begint met de kleur, want groen, roze en zwart combineren, daarvoor moet je toch even een drempeltje over, maar het werkt. En verder zijn er de vormen die sterk doen denken aan Hard Edge, de minimalistische stroming waar Ellsworth Kelly een belangrijke voorman was. Maar Franssen gaat een stap verder door hondsbrutaal een subtiel vormpje dwars-midden in het zwarte vlak te plaatsen. Dat geeft het monumentale doek iets intiems, breekbaars; het past wonderwel.

Quote Die eindeloze streepjes verf zijn best te associëren met een fraai stukje mos of het bijzondere Gink­go-blad

De Eindhovenaar is ook present met werk dat figuratief oogt en waarvoor een pallet is gebruikt dat herinnert aan de Franse kunstgroep Les Nabis aan het einde van de 19e eeuw. Bij nader inzien is dat werk net zo non-figuratief is als het andere werk. En waarin je net zo goed kunt wegzinken.

Landschap vergeten

Van Lith gaat intuïtiever te werk dan zijn collega. Met het Brabantse landschap steevast in zijn achterhoofd penseelt, strijkt, veegt, trekt, krast en boetseert hij de verf op de drager. Dat landschap is dan al lang vergeten, als je het tenminste hebt over het beeld met een horizon. Maar die eindeloze streepjes verf zijn best te associëren met een fraai stukje mos of het bijzondere Ginkgo-blad. Maar evenzeer zijn ze te lezen als verf-op-doek; niet meer en niet minder. En ook zó weten ze te verleiden - Van Lith’s koloriet is bijzonder aangenaam - om vervolgens weer af te stoten en wederom aan te trekken. Ja, als een eigentijdse dans, maar dan in verf.

Verf-Taal, Frans Franssen en Lex van Lith. Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven. Tot 3 mei. Ma t/m vr van 9-21 uur.

