Kroeg met afgeplakte kogelgaten aan de Woenselse Markt gedwongen op slot: ‘Onacceptabel geweld’

Man probeert meisje mee te lokken met 'centjes' - Optreden afgeblazen na dodelijk ongeval Highland Games

Een man heeft geprobeerd een meisje mee te lokken met ‘centjes’ in een speeltuin. Ze beet hem in zijn hand en rende weg. Roland wordt in alle talen uitgescholden in de gevangenis in Vught waar hij werkt. Verder verdwijnen parkeerplaatsen uit Brabantse binnensteden en vervangen fietsen over een paar jaar auto's. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag 9 augustus.

21:00