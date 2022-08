Kroeg vol kogelgaten aan de Woenselse Markt gedwongen op slot: ‘Onacceptabel geweld

De horecagelegenheid is per dinsdag 9 augustus gesloten door burgemeester Jorritsma van Eindhoven en blijft in ieder geval dicht tot zondagmiddag 6 november. Jorritsma wijst op een reeks van incidenten en spreekt van ‘onacceptabel geweld’. Hij verwijt de uitbater en zijn personeel dat zij te weinig hebben gedaan om de escalatie te voorkomen.